Найбільші мережі АЗС знову підвищили ціни на бензин та дизпаливо

Роздрібні мережі АЗС у період з 13 по 16 травня відкоригували ціни на бензини й дизельне пальне.

Про це повідомляє галузеве видання еnkorr із посиланням на дані цінового моніторингу ринку "Консалтингової групи "А-95".

Зокрема, на WOG і ОККО бензини марок "А-95" і "А-95+" здорожчали на 2,17-2,28 копійок – до 39,86-41,85 грн/л. Дизельне пальне у цих мережах здешевшало на 32 копійки – до 42,31 грн/л.

На стільки ж змінились ціни на пальне в мережі Shell. Відкоригували і ціни такі мережі як AMIC, "Укргазвидобування" та Mango.

Також слід зазначити, що ціни, встановлені такими мережами як "Авіас", "БРСМ-Нафта", UPG і Chipo все ж таки на 2-6% вищі граничних цін, встановлених урядом на другу половину травня.

Нагадаємо, міністерство економіки України оприлюднило середню вартість бензинів, з яких обчислюється гранична ціна реалізації пального на автозаправних станціях на середину травня. Порівняно з початком місяця ціна на бензин зросла на 2,17 грн, на дизпаливо – зменшилась на 32 копійки.

З урахуванням граничних торгових націнок, максимальна ціна на "звичайний" бензин для його продажу через мережу АЗС не повинна перевищувати 39,86 грн/літр, на "звичайне" дизпаливо – 42,31 грн/літр. Водночас преміальні марки пального можуть реалізовуватись з 5%-вою надбавкою: бензин А-95 – 41,85 грн/л, дизпаливо – за 44,42 грн/л