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Новини
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Найбільші мережі АЗС знову підвищили ціни на бензин та дизпаливо

бензин,заправка,топливо,азс

Роздрібні мережі АЗС у період з 13 по 16 травня відкоригували ціни на бензини й дизельне пальне.

Про це повідомляє галузеве видання еnkorr із посиланням на дані цінового моніторингу ринку "Консалтингової групи "А-95".

Зокрема, на WOG і ОККО бензини марок "А-95" і "А-95+" здорожчали на 2,17-2,28 копійок – до 39,86-41,85 грн/л. Дизельне пальне у цих мережах здешевшало на 32 копійки – до 42,31 грн/л.

На стільки ж змінились ціни на пальне в мережі Shell. Відкоригували і ціни такі мережі як AMIC, "Укргазвидобування" та Mango.

Також слід зазначити, що ціни, встановлені такими мережами як "Авіас", "БРСМ-Нафта", UPG і Chipo все ж таки на 2-6% вищі граничних цін, встановлених урядом на другу половину травня.

Нагадаємо, міністерство економіки України оприлюднило середню вартість бензинів, з яких обчислюється гранична ціна реалізації пального на автозаправних станціях на середину травня. Порівняно з початком місяця ціна на бензин зросла на 2,17 грн, на дизпаливо – зменшилась на 32 копійки.

З урахуванням граничних торгових націнок, максимальна ціна на "звичайний" бензин для його продажу через мережу АЗС не повинна перевищувати 39,86 грн/літр, на "звичайне" дизпаливо – 42,31 грн/літр. Водночас преміальні марки пального можуть реалізовуватись з 5%-вою надбавкою: бензин А-95 – 41,85 грн/л, дизпаливо – за 44,42 грн/л

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АЗС (1600) бензин (1115) ціни (3584) дизпаливо (1286)


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дякую за дешеву ціну!Слава кабміну!Т
ільки,й...п вашу маму,де бензин та дизель?Де?Це ж венесуела в чистому виді!Не хороші і не розумні люди,заберіть свої коряві руки і відійдіть в сторону,не регулюйте і нічого не рухайте.бізнес сам побудує логістику і встановий оптимальну ціну.Здохни кабмін у повному складі!
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16.05.2022 14:34 Відповісти
Там же де і завжди.
Але по 50-60 грн/л.
Через талони.
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16.05.2022 17:20 Відповісти
повышать цену на то, чего нет)
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16.05.2022 14:44 Відповісти
Топлива валом, но по 60 на всех практически заправках, за наличку, без чека. "Мудрі господарники" догосподарювалися. Не нужно правительству влазить куда не надо со своим регулированием и создавать "черный рынок". Рынок сам себя отрегулирует, а у нас создают только искусственный дефицит
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16.05.2022 15:03 Відповісти
цена на топливо в Киеве видимо всех устраивает, судя по количеству машин на дорогах....
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16.05.2022 19:21 Відповісти
Для довідки: мережу АЗК ТОВ ВТФ «Авіас» об'єднує те, що вони всі контролюються дніпровською ФПГ «Приват» коломойського.
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16.05.2022 21:02 Відповісти

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