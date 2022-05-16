Мешканцям Луганщини вистачить газу на два місяці, – ОВА

Мешканцям Луганської області вистачить газу, який залишається в трубах та сховищах на два місяці.

Про це повідомив очільник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай у Telegram.

"Газом в нас забезпечені п’ять населених пунктів. Три – повністю, ще два – частково. Це 21 375 абонентів. Втім, є серйозні пошкодження на магістральних газогонах та розподільчих станціях в Донецькій області. Деякі з них перекриті. Газу, який залишається в трубах та сховищах, вистачить жителям нашого регіону у поточних безпекових умовах десь на два місяці", – зазначив він.

Також глава Луганщини додав, що в регіоні частково поновили мобільний зв'язок, якого не було понад тиждень. Крім того, в Лисичанську подекуди з’явилося світло.

Водночас централізоване водопостачання відсутнє по всій області. За його словами, напередодні рятувальники розвезли 40 тонн води для потреби населення.

Як повідомлялося, окупанти перекрили крани магістрального газогону "Шебелінка – Новопсков", по якому відбувалось транспортування газу до газопроводів Луганської та Донецької областей.