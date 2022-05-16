McDonald's прийняв остаточне рішення про припинення роботи в Росії

Корпорація McDonald's оголосила про остаточний вихід з Росії після 30 років роботи у цій країні.

Як повідомили в компанії, її ресторани в РФ планується продати, в рамках виходу компанія планує зафіксувати безготівкове списання у розмірі приблизно $1,2-1,4 млрд, повідомляє Reuters.

"Гуманітарна криза, спричинена війною в Україні, та непередбачуване робоче середовище змусили McDonald’s прийти до висновку, що продовжувати володіти бізнесом у Росії більше не є можливим", – заявили в McDonald’s.

Як повідомлялося, на початку березня американська корпорація McDonald’s оголосила про рішення тимчасово закрити всі свої 850 ресторанів у Росії через її вторгнення в Україну. Водночас компанія продовжувала платити зарплату своїм 62 тисячам співробітникам в Росії, "які вклали своє серце і душу в наш бренд McDonald’s".

Зазначимо, що ресторани McDonald’s в Україні не працюють з початку повномасштабного вторгнення.