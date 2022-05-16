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Новини
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McDonald's прийняв остаточне рішення про припинення роботи в Росії

mcdonalds

Корпорація McDonald's оголосила про остаточний вихід з Росії після 30 років роботи у цій країні.

Як повідомили в компанії, її ресторани в РФ планується продати, в рамках виходу компанія планує зафіксувати безготівкове списання у розмірі приблизно $1,2-1,4 млрд, повідомляє Reuters.

"Гуманітарна криза, спричинена війною в Україні, та непередбачуване робоче середовище змусили McDonald’s прийти до висновку, що продовжувати володіти бізнесом у Росії більше не є можливим", – заявили в McDonald’s.

Як повідомлялося, на початку березня американська корпорація McDonald’s оголосила про рішення тимчасово закрити всі свої 850 ресторанів у Росії через її вторгнення в Україну. Водночас компанія продовжувала платити зарплату своїм 62 тисячам співробітникам в Росії, "які вклали своє серце і душу в наш бренд McDonald’s".

Зазначимо, що ресторани McDonald’s в Україні не працюють з початку повномасштабного вторгнення.

Автор: 

ресторани (148) росія (14573) McDonald’s (97)


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Вчинок соціално відповідальної корпорації, особливо на фоні конфіскації активів Рено...
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16.05.2022 13:50 Відповісти
Руцькая крилата ракета їм в якийсь ресторан в Україні 100 відсотково прилетить, на росіє же мстітєльниє. Та даже і без цього, торгові центри, лікарні, 9ти поверхівки і вище це приоритетні цілі для росіянців
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16.05.2022 15:54 Відповісти
будут руzzкие пирожки с капустой жрать....
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16.05.2022 13:55 Відповісти
McDonald's пора вже відновлювати роботу в Україні.
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16.05.2022 17:14 Відповісти
Так і треба. Якраз криза продовольча. Нам більше буде.
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17.05.2022 04:54 Відповісти
это и так макдональдс задержался в бензоколонке ***** --- рашабыдло щи лаптями пусть хлебают . а не гамбургеры . да ..жигули.. покупают вместо рено и фордов --- этим падлам лет 50 надо чтобы мозги изогнутые ****** буквой ..зю.. выправить . там 85 проц поддерживают войну с УКРАИНОЙ . разве это люди . там у многих из украинцев куча братьев и сестер . как можно после этого считать их родными --- БУДЬТЕ ВЫ ПРОКЛЯТЫ .ЗА БУЧУ БОРОДЯНКУ МАРИУПОЛЬ ВОЛНОВАХУ . ЗА ДЕТОК НАШИХ УБИТЫХ И ПОКАЛЕЧЕННЫХ --- НЕ ОДИН ***** ВИНОВАТ ---- ВИНОВНЫ ВЫ ВСЕ
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17.05.2022 06:30 Відповісти
да пусть сами жрут свое дерьмо. у нас центральный сквер уничтожают, что-бы это построить. в центре города. ни дерева, ни сквера - ничего - одни лабазы барыг.
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17.05.2022 10:19 Відповісти

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