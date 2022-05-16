Українці починають повертатися додому, – дані "Київстару"

Мобільний оператор "Київстар" побачив тренд до повернення українців додому після вимушеної евакуації.

Про це повідомив президент "Київстару" Олександр Комаров, передає "Інтерфакс-Україна".



"Ми можемо підтвердити, що є тренд повернення українців додому. Ми дійсно бачимо всю міграцію, бачимо всі країни. На сьогодні, за базою "Київстару", Польща прийняла 35% українців, що поїхали, Німеччина – 15%, Чехія – 7%, Італія – 5%, Молдова та Румунія – по 2%", – сказав він в інтерв’ю агентству.



Комаров також повідомив, що за даними оператора в Україні налічується близько 8,7 млн внутрішньо переміщених осіб.



"Це два типи міграцій: з великих міст у селища та зі сходу на захід. Приблизно 4 млн людей переїхали в інші області країни, інші – перемістилися з міст у села в межах своїх областей. Внутрішня міграція такої великої кількості людей – це технічний виклик для мобільних мереж", – зазначив Комаров.



За його словами, сьогодні середня швидкість мобільного інтернету в мережі "Київстар" впала приблизно з 38 Мбіт до 28 Мбіт за рахунок того, що майже 5 млн абонентів виїхали з міст у сільську місцевість.

Він також наголосив, що оператор орієнтується на дані міграції абонентів щодо розвитку мережі. Зокрема зміни торкнулися планів побудови гігабітної мережі.

Якщо раніше оператор фокусувався в цій частині переважно на великих містах, то під час війни насамперед було завершено будівництво гігабітної мережі у Львові.

"Київстар" – найбільший український оператор телекомунікацій. Його послугами до кінця 2021 року користувалися близько 26,2 млн абонентів мобільного зв'язку та близько 1,2 млн клієнтів фіксованого інтернету.



Акціонером "Київстару" є міжнародна група VEON.

Найбільшим акціонером VEON є LetterOne, що входить до "Альфа-груп" підсанкційного в ЄС та Великій Британії російського бізнесмена Михайла Фрідмана та партнерів – їй належить 47,9% акцій. Free float компанії на Nasdaq становить 43,8%, ще 8,3% групи перебуває під керуванням голландського трасту – штихтингу. Раніше, власник "Київстару" повідомив, що зіткнувся з проблемами через санкції проти Фрідмана.