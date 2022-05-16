Засновник російського "Яндекса" хоче перенести штаб-квартиру з Росії у Ізраїль, – ЗМІ
Співзасновник "Яндекса" та гендиректор його групи компаній Аркадій Волож звернувся до прем'єр-міністра Ізраїлю Нафталі Беннета з проханням сприяти міграції співробітників до Ізраїлю.
Про це повідомляє ізраїльська газета Сalcalist із посиланням на лист Воложа, у ньому він також повідомив про намір заснувати штаб-квартиру "Яндекса" у Тель-Авіві, пише російський "Коммерсант".
Крім ізраїльського прем'єра листа було надіслано очільникм Мінфіну, МВС та Міннауки Ізраїлю Авігдору Ліберману, Аєлет Шакед та Оріт Фаркаш-Хакоен.
У листі Воложа йдеться, що він "прийняв рішення зробити Тель-Авів штаб-квартирою компанії та привезти до країни сотні програмістів, інженерів та спеціалістів з технологій".
Для цього він попросив уряд Ізраїлю "надати робочі візи для співробітників-неєвреїв, які не мають права на репатріацію, а також надати документи для релокації працівників, які мають російське громадянство".
Водночас офіційно в "Яндексі" заперечують плани щодо перенесення штаб-квартири "Яндекса" з Москви або релокації команд з Росії. Водночас компанія зазначила, що хоче "допомогти працівникам, які працюють віддалено, отримувати зарплату у зручний для них спосіб", а деякі з вакансій допускають можливість релокації.
"Яндекс" вже має офіс у Тель-Авіві, який відповідає, зокрема, за служби замовлення таксі та доставки під брендом Yango. Головна юрособа "Яндекса" зареєстрована в Нідерландах.
Про плани "Яндекса" створити структуру, яка займатиметься міжнародним бізнесом в умовах запроваджених проти РФ санкцій у відповідь за повномасштабне вторгнення в Україну раніше повідомляє інші російські ЗМІ, вказуючи Тель-Авів у якості можливого місця для штаб-квартири міжнародного бізнесу "Яндекса".
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