Сенат США вде післязавтра може затвердити допомогу Україні на $40 мільярдів

Сенат США 18 травня може схвалити законопроєкт, який передбачає допомогу Україні в розмірі $40 млрд.

Про це заявив лідер республіканців у Сенаті Мітч МакКоннелл, передає Європейська правда.

За словами МакКоннела, 16 травня, в понеділок, відбудеться процедурне голосування, а 18 травня – фінальне.

"Ми розраховуємо закрити – сподіваюся, з переважною більшістю – клопотання про продовження у понеділок, що дозволить нам схвалити доповнення у середу", – сказав МакКоннелл після відвідин Києва 14 травня.

Він мав на увазі процедурне "припинення дебатів", яке обмежує подальші дебати 30 годинами.

Як повідомлялося, Палата представників США схвалила допомогу Україні на понад $40 млрд. За відповідний законопроєкт віддали 368 голосів, проти – 57. 13 травня лідери демократів і республіканців намагалися домовитися про пришвидшене прийняття цього законопроєкту в Сенаті.

Однак пізніше це рішення було заблоковано сенатором-республіканцем Рендом Полом, який вимагає включити в законопроєкт норму про призначення спеціального федерального наглядового органу, який би слідкував би за використанням цих коштів.

У разі задоволення поправки законопроєкт має повернутися на переголосування в Палату представників. В цьому разі схвалення вже цього тижня на практиці неможливе.