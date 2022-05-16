PGNiG отримала першу доставку скрапленого газу із США зафрахтованим танкером

СПГ-танкер Maran Gas Apolonia, зафрахтований польською енергетичною компанією PGNiG, доставив першу партію понад 65 тис. тонн скрапленого природного газу (СПГ) з експортного заводу-терміналу Calcasieu Pass у Луїзіані, що належить Venture Global (США), на термінал з регазифікації в польському порту Свіноуйсьце.

Про це повідомляє Offshore Energy, передають Порти України.

Вантаж на борту збудованого в 2014 році газовоза Maran Gas Apolonia грецької компанії Maran Gas також є першим постачанням, здійсненим зафрахтованим PGNiG танкером-газовозом.

"Поки що ми закуповували СПГ лише з наданим транспортом. Тепер ми також можемо купувати газ безпосередньо з терміналів скраплення за договорами безкоштовного перевезення. Це, безумовно, розширює наші можливості щодо забезпечення обсягів зрідженого газу", – наголосила президент правління PGNiG Івона Ваксмундзка-Олейнічак.

Нещодавно PGNiG підтвердила, що зафрахтувала три вже побудовані СПГ-танкери та чотири СПГ-танкери, які перебувають у процесі добудови, для доставки своїх контрактних обсягів із США.

З наступного року PGNiG почне отримувати 1,5 млн тонн СПГ на рік або 2 млрд кубометрів природного газу з терміналу компанії Venture Global – Calcasieu Pass за довгостроковим контрактом.

PGNiG також має довгострокову угоду з Venture Global про отримання 4 млн тонн СПГ на рік, або близько 5,3 млрд кубометрів природного газу з терміналу зі скраплення Plaquemines у Луїзіані.

Раніше повідомлялося, що польська державна нафтогазова компанія PGNiG знизила обсяги продажу газу в Україні у першому кварталі 2022 року майже втричі – до 80 млн кубометрів із 210 млн кубометрів у першому кварталі 2021 року.