Нацбанк розглядає повернення до плаваючого курсу гривні
Національний банк України з метою підвищення стабільності на валютному ринку думає про повернення плаваючого курсу.
Про це повідомив голова НБУ Кирило Шевченко в інтерв'ю виданню The Asahi Shimbun, передає Інтерфакс-Україна.
"Хочу повідомити, що зараз ми розглядаємо можливість пом'якшення деяких валютних обмежень. Ми також думаємо, як повернутися до режиму плаваючого обмінного курсу. Такий крок принесе більшу стабільність на валютний ринок", – сказав Шевченко.
Він зазначив, що наразі відхилення ринкового курсу від офіційного, зафіксованого на початку війни, "малесеньке".
Як повідомлялося, Національний банк 24 лютого призупинив роботу валютного ринку України, крім продажу валюти, та зафіксував курс на рівні офіційного на той день – 29,25 грн/$1, що призвело до появи "чорного" ринку, на якому в перші дні курс досягав 39-40 грн/$1. Пізніше регулятор дозволив продаж валюти у відділеннях, які перебувають під загрозою захоплення окупантами, за рішенням їхнього керівництва.
Наступний крок щодо лібералізації НБУ зробив з 15 квітня, коли надав банкам та небанківським фінустановам право продавати готівкову валюту по всій території країни за курсом не вищим за "офіційний плюс 10%", проте в межах обсягу придбаної валюти. В результаті багато банків задекларували можливість продажу валюти за максимально можливим курсом 32,17-32,18 грн/$1 і одночасно підняли курс купівлі ближче до курсу продажу. Проте вільно офіційно купити готівкову валюту, за інформацією учасників ринку, дуже складно. Проте "чорний" ринок відреагував невеликим зміцненням гривні, внаслідок чого курс долара на ньому був вищим приблизно на 2%. Зараз ця різниця збільшилася приблизно до 6%.
Обсяги продажу готівкової валюти на офіційному ринку в перший тиждень після його лібералізації зросли вдвічі – до $20,5 млн, проте це все одно це на порядок менше довоєнних показників, коли за тиждень офіційна купівля та продаж готівкової валюти становила близько $400 млн.
Проте вільно офіційно купити готівкову валюту, за інформацією учасників ринку, дуже складно. Проте "чорний" ринок відреагував невеликим зміцненням гривні, внаслідок чого курс долара на ньому був вищим приблизно на 2%. Проте в результаті двох стрибків наприкінці квітня та минулого тижня ця різниця збільшилася приблизно до 7%: на "чорному" ринку гривня котирується за 34,3-34,5 грн/$1.
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Пустіть плісняву до економіки...
Отпустить в реальное плавание его, так цены на все сразу под курс 35 и выше сравняются.
а навпаки він кришується бо несе добрий прибуток з повітря.
2 саме дії безтолкової, чи свідомої політики долар зник з продажу
(штучний ажіотаж)
а вивозити за кордон можна валізами, що затвержує випуск з україни 28 лямів налом
правда їх було 32 але 4 випарувалися на українській митниці, ну якось так....
і 3 хто має 1000 чи 10000 баксів, буде здавати щоб прожити
чи він буде по 30 чи по 50грн.
а от у кого баксів мільйони чи мільярди, будуть домовлятися з (потрібними) людьми іта будуть знати дати падіння чи підвищення курсу
таким чином за пару місяців подвоюючи свої статки.
це мої особисті думки, але я думаю що буде саме так.
4 гіркий приклад, Гонтарева, ****.
саме так бадяжила.
Курс стабілізується на рівні 33-36 грн. Що в принципі перемога в нашому випадку.
готуйтеся пересічні вас знову будуть іпать..