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Канада відправила в Україну 140 тонн насіння гречки

гречка

Канада на запит Міністерства аграрної політики та продовольства України отримає 140 тонн насіння гречки.

Про це повідомила посол України в Канаді Юлія Ковалів.

"На запит Міністерства аграрної політики та продовольства України корабель зі 140 тонн насіння гречки відправлено до України. Дякуємо Canada-Ukraine Foundation за підтримку", – написала Ковалів.

Раніше повідомлялося, що Канада при черговому перегляді введених ще у 2001 році мит на гарячекатаний лист та штрипс з вуглецевої та легованої сталі з Бразилії, Китаю, Індії та України відмовилася від продовження 77% мита на товари з України.

Автор: 

гречка (47) Канада (506) посівна (87)


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