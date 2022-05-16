Канада відправила в Україну 140 тонн насіння гречки
Канада на запит Міністерства аграрної політики та продовольства України отримає 140 тонн насіння гречки.
Про це повідомила посол України в Канаді Юлія Ковалів.
"На запит Міністерства аграрної політики та продовольства України корабель зі 140 тонн насіння гречки відправлено до України. Дякуємо Canada-Ukraine Foundation за підтримку", – написала Ковалів.
Раніше повідомлялося, що Канада при черговому перегляді введених ще у 2001 році мит на гарячекатаний лист та штрипс з вуглецевої та легованої сталі з Бразилії, Китаю, Індії та України відмовилася від продовження 77% мита на товари з України.
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