Канада готова направити судна для експорту українського зерна

Канада готується відправити вантажні судна до Східної Європи для допомоги в експорті українського зерна.

Про це заявила міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі після завершення самітів G7 та НАТО, передає Укрінформ.

"З європейськими, американськими та канадськими відомствами обговорюється багато маршрутів. Ми також перебуваємо у контакті з іншими юрисдикціями: від Польщі до Румунії, країн Балтії та Туреччини", – зазначила вона.

За словами Жолі, Канада – один з найбільших експортерів зерна у світі, тож має значний досвід у цій сфері.

"Ми працюємо над цим...щоб долучитися до величної місії з "визволення" українського зерна", – підкреслила очільниця канадського МЗС.

Жолі наголосила на важливості експорту українського зерна до країн Близького Сходу та Африки для уникнення продовольчої кризи в цих регіонах.

Як повідомлялося, Канада на запит Міністерства аграрної політики та продовольства відправить до України 140 тонн насіння гречки.