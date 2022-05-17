"Укрзалізниця" призначає регіональний експрес Київ – Хмельницький

Із 20 травня щоденно курсуватиме поїзд № 771/772 сполученням Київ – Хмельницький.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Зазначається, що відправлення з Києва заплановане о 23:46, прибуття до Хмельницького – о 05:26. Зворотно, з Хмельницького, відправлення о 13:44, прибуття до Києва о 19:36.

Крім того, залізниця подовжує курсування додаткового поїзда № 245/246 Київ – Ужгород. Він курсує з Києва по непарних числах, з Ужгорода – по парних. Відправлення з Києва о 23:01, прибуття до Ужгорода о 14:10. З Ужгорода відправлення о 20:13, прибуття до Києва о 10:11.

Як повідомлялося, "Укрзалізниця" з 16 травня повертає "Прикарпатський експрес" сполученням Львів – Чернівці