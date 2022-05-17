"Укрпошта" випустить ще одну марку про російський корабель, – Смілянський

АТ "Укрпошта" випустить ще одну марку про російський військовий корабель "Корабель – всьо".

Про це в ефірі національного телеефіру заявив генеральний директор компанії Ігор Смілянський, передає Раадіо Свобода.

"Щоб закрити тему з кораблем, думаю, десь наступного тижня – даю підказку це буде 40 днів, як російський корабель пішов на дно – ми це відсвяткуємо випуском нової марки "Корабель – всьо". Запустимо по всій Україні, по всьому світу", – сказав він.

Нагадаємо, 12 квітня "Укрпошта" ввела в обіг поштові марки "Русскій воєнний корабль, іді ...! Героям слава!". Станом на ранок 20 квітня близько 700 тисяч з них були продані.

Як повідомлялося, у державній електронній торговій системі "Прозорро.Продажі" протягом тижня, з 16 травня, пройде 15 благодійних онлайн-аукціонів з продажу марок з "русскім воєнним кораблем". Стартова ціна одного маркового аркуша без спецпогашення та одного конверта зі спецпогашенням та підписом Ігоря Смілянського становитиме 5 тис. грн.