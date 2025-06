Процес продажу "Челсі" ускладнився через борг клубу Абрамовичу, – ЗМІ

Продаж лондонського футбольного клубу "Челсі" консорціуму американського бізнесмена Тодда Боелі ускладнився через умови погашення боргу клубу перед власником Романом Абрамовичем.

Про це повідомляє агентство Bloomberg з посиланням на інформовані джерела, передає Інтерфакс-Україна.



Як повідомлялося, на початку травня група власників на чолі з Тоддом Боелі, його компанією Clearlake Capital, Марком Волтером і Хансьоргом Віссом домовилася про купівлю "Челсі" за 4,25 млрд фунтів ($5,2 млрд). Із зазначеної суми інвестицій 2,5 млрд фунтів стерлінгів будуть направлені на купівлю акцій клубу, а 1,75 млрд фунтів нові власники вкладуть у розвиток клубу.



Угода має пройти процедуру схвалення урядом Великої Британії. Тим часом між урядом та Абрамовичем виникли розбіжності щодо боргу клубу у розмірі близько 1,6 млрд фунтів, кажуть джерела.



Раніше російський бізнесмен говорив, що не претендує на кошти, видані ним клубу як кредити, а гроші, отримані за продаж "Челсі", будуть спрямовані на благодійність. Видання The Sporting News пише, що влада Великої Британії погодилася на це і схвалила схему, за якої вся сума, виплачена консорціумом, надійде на ескроу-рахунок, звідки потім кошти буде переведено благодійним організаціям.



Проте The Times написала в понеділок, що тепер представники Абрамовича наполягають, щоб кошти були надіслані фірмі Camberley International Investments як борг компанії Fordstam Limited, яка володіє "Челсі". Видання пише, що підприємець хоче, щоб борг було виплачено безпосередньо в рамках угоди – і лише після цього гроші надійдуть на згаданий ескроу-рахунок.



Останні вимоги команди Абрамовича викликають тривогу у британської влади. Як пише The Times з посиланням на джерело, "уряд має побоювання через різницю між публічними заявами Абрамовича і тим, під чим він готовий підписатися юридично в рамках процесу продажу".



При цьому джерело в уряді назвало структуру власників Camberley International Investments "мутною та заплутаною".



"Абсурд ситуації полягає в тому, що в Челсі кажуть, що не знають, кому належить Camberley International, і не можуть зв'язатися з ними", – відзначило джерело.



Співрозмовник The Times назвав компанію "дочірньою фірмою або трастовим фондом, що належить дітям Абрамовича".



Водночас нові власники не збираються відмовлятися від покупки лондонського клубу, зазначили джерела Bloomberg. Вони прагнуть закрити угоду до 31 травня, коли спливає ліцензія "Челсі". Якщо цього не станеться та ліцензія не буде продовжена, то існує ризик, що команда не зможе взяти участь у наступному сезоні Англійської прем'єр-ліги.

Нагадаємо, із 2003 року власником "Челсі" був російський мільярдер Роман Абрамович. На початку березня він оголосив про намір продати клуб. Раніше Велика Британія та ЄС ввели санкції проти Абрамовича, звинувативши його у співпраці з режимом президента РФ Володимира Путіна.