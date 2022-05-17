Уряд змінив перелік тимчасово окупованих територій для виплати допомоги переселенцям

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій затвердило оновлений Перелік територіальних громад, що розташовані в районах проведення воєнних (бойових) дій, або які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні) станом на 12 травня.

Відповідний наказ міністерства №92 від 14 травня розроблено на виконання вимог постанови Кабміну, яка встановлює процедуру виплати допомоги від держави на проживання внутрішньо переміщеним особам, повідомляє пресслужба Мінреінтеграції.

У підсумку, порівняно з попередньою версією станом на 25 квітня, до переліку додалися одна громада в Миколаївській та три в Дніпропетровській областях.

Загалом до переліку ввійшли 7 областей. Це територіальні громади Дніпропетровської (6 громади), Донецької (66 громад), Запорізької (61 громада), Луганської (37 громад), Миколаївської (21 громад), Харківської (51 громада) та Херсонської (49 громад) областей.

Міністерство також запустило цифрову мапу, де можна переглянути актуальну інформацію щодо статусу громад.

"Усі внутрішньо переміщені особи, які перемістилися з цих громад, гарантовано отримають грошову допомогу від держави", – наголошується у повідомленні.

В міністерстві нагадали, що цей перелік формується за погодженням Міноборони на підставі пропозицій відповідних обласних та Київської міської військових адміністрацій.

"Якщо ви зареєстровані у якійсь із зазначених областей, але ваша громада відсутня у даному переліку, радимо звернутися до своєї військової адміністрації (особисто або через гарячу лінію) та уточнити інформацію", – додали у міністерстві.

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Зазначимо, що у березні-квітні допомогу могли отримати переселенці з територій активних бойових дій, визначених розпорядженням Кабміну №204 від 6 березня (Волинська, Донецька, Житомирська, Запорізька, Київська, Луганська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Харківська, Херсонська, Чернігівська області та Київ), які отримали довідку про перебування на обліку внутрішньо переміщених осіб. В оновленому списку кількість регіонів скорочено з 13 до 7, а також уточнені конкретні ОТГ, переселенці з яких можуть отримати допомогу.

Нагадаємо, що допомога на проживання для внутрішньо переміщених осіб з територій, які постраждали від війни, надається у наступних розмірах:

для осіб з інвалідністю та дітей – 3 000 гривень;

для інших осіб – 2 000 гривень.

Заяву на допомогу на проживання можна подати дистанційно через застосунок "Дія" (в розділі "послуги").

Особисто заяву на отримання допомоги можна подати наступним способом:

особисто подати заяву на взяття на облік у статусі ВПО до органів соціального захисту, уповноваженої особи громади чи ЦНАПу;

отримати довідку щодо взяття на облік як ВПО;

особисто подати заяву на отримання допомоги до органів соціального захисту, уповноваженої особи громади чи ЦНАПу.

Нагадаємо, раніше Кабінет міністрів затвердив три державні програми для підтримки вимушених переселенців в Україні, які передбачають щомісячні виплати, допомогу при працевлаштуванні та часткову компенсацію вартості комунальних послуг.

Перша з них передбачає виплату допомоги у розмірі 2000 або 3000 гривень на місяць внутрішньо переміщеним особам, друга передбачає компенсації для роботодавців при працевлатуванні таких осіб, а третя – компенсації місцевим жителям видатків на сплату комуналки, якщо вони надали житло переселенцям.