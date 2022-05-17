"Альфа-Банк" взяв кредит рефінансування на 1,3 мільярда

"Альфа-Банк" минулого тижня залучив кредит рефінансування Національного банку України (НБУ) терміном на рік на загальну суму 1,3 млрд грн.

За даними Нацбанку, ще по 100 млн грн на тендері з підтримки банків 13 травня залучили "Перший інвестиційний банк" та банк "Січ", повідомляє Інтерфакс-Україна.

Крім того, шостий тиждень поспіль за рефінансуванням звернувся "Скай Банк", який отримав ще 54 млн грн і довів загальну суму залучених коштів до 284 млн грн.

Усі банки залучили кредити під заставу пулу активів.

Дані Нацбанку свідчать, що сумарний попит на річне рефінансування другого тижня травня незначно зріс – до 1,55 млрд грн порівняно з 1,51 млрд грн попереднього тижня, а кількість банків залишилася колишньою – чотири.

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Як повідомлялося, НБУ в березні позбавив права голосу російських акціонерів "Альфа-Банку" Міхаіла Фрідмана (32,86%), Германа Хана (20,97%), Олексія Кузьмичова (16,32%) та Петра Авена, які потрапили до санкційних списків ЄС, США та Великої Британії.

Після цього в "Альфа-Банку" заявляли, що російські бізнесмени Фрідман та Авен передадуть свої частки резидентам України, яких заздалегідь погодить Національний банк. Однак у підсумку НБУ погодив кандидатуру ексміністра фінансів Болгарії Сімеона Дянкова на позицію довіреної особи, якій буде передано право голосу за акціями підсанкційних акціонерів українського "Альфа-Банку".

Національний банк України також зазначав, що санкції США та Великої Британії проти російського "Альфа-банку", а також низки пов’язаних з ним фінустанов у інших країнах, не поширюються на український "Альфа-банк".

"Альфа-Банк" (Україна) з 9 березня визнаний системно важливим банком, обсяг депозитів населення у цьому банку становить близько 48 млрд грн, або понад 6% від загального обсягу депозитів українців. Обсяг коштів українських підприємств становить близько 24 млрд грн.

"Альфа-Банк" – один із найбільших українських приватних банків з міжнародним капіталом. Акціонерами банку є ABH Ukraine Limited і ABH Holdings, до якої входить і однойменний банк у Росії, що також потрапив під санкції.



За даними українського банку, його найбільшими кінцевими акціонерами, крім зазначених вище, є UniCredit S.p.A. (Італія) – 9,9%, Mark Foundation for Cancer Research – 3,8736% та Андрій Косогов – 3,6716%.