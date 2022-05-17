МАГАТЕ направить місію з безпеки на Чорнобильську АЕС

МАГАТЕ планує найближчими тижнями направити на Чорнобильську АЕС групу експертів із забезпечення ядерної безпеки.

Про це заявив гендиректор агентства Рафаель Гроссі, передає Інтерфакс-Україна.

"Наступна місія МАГАТЕ в Чорнобиль запланована на наступні тижні. Наша допомога на місцях буде зосереджена на захисті від радіації, на забезпеченні безпеки поводження з відходами та на ядерній безпеці", – сказав Гроссі у відеозверненні.

За його словами, забезпечення безпеки ядерних об'єктів в Україні є його першочерговим завданням.

У заяві МАГАТЕ йдеться, що до складу місії увійдуть експерти агентства з ядерної та фізичної безпеки, а також інспектори з питань гарантій.

Крім того, як зазначається, Гроссі також працює над погодженням та організацією місії МАГАТЕ на Запорізьку АЕС на півдні України.

Раніше Гроссі очолив дві місії МАГАТЕ з надання допомоги – наприкінці квітня він із командою експертів відвідав Чорнобильську АЕС, а у березні очолив місію МАГАТЕ на Південноукраїнську АЕС. Тоді він зазначив, що особиста присутність фахівців МАГАТЕ на місцях "допоможе запобігти небезпеці ядерної аварії, яка могла б призвести до серйозних наслідків у сфері охорони здоров'я та у сфері захисту навколишнього середовища як в Україні, так і за її межами".

Як повідомлялося, ввечері 31 березня Державне агентство України з управління зоною відчуження повідомило, що російські окупаційні війська залишили територію Чорнобильської АЕС, яка була захоплена з 24 лютого.

Раніше Гросі припускав, що МАГАТЕ зможе направити своїх інспекторів для роботи на українських атомних станціях в умовах війни.