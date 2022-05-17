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Міністри фінансів G7 планують погодити виділення Україні 15 мільярдів євро, – ЗМІ

семерка

Міністри фінансів країн "Групи семи" хочуть домовитися про пакет допомоги Україні на 15 млрд євро на зустрічі в Бонні цього тижня.

Про це заявив високопоставлений урядовець Німеччини у коментарі Reuters, передає Європейська правда.

Пакет охоплюватиме три місяці з короткостроковим фінансуванням переважно у вигляді грантів, які, на відміну від позик, не потрібно повертати, сказав чиновник, додавши, що допомога потрібна, оскільки доходи України впали.

США вже запропонували надати половину допомоги у вигляді грантів на суму $7,5 млрд, додав чиновник, зазначивши, що міністри G7 хочуть узгодити спільне комюніке на своїй зустрічі.

Раніше країни "Великої сімки" погодились надати Україні бюджетну підтримку у розмірна загальну суму 30 млрд євро.

Раніше повідомлялося, що Україна закликала G7 створити організацію країн-експортерів зернових.

Автор: 

G-7 G7 (211) допомога (1573) фінансування (2064)


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