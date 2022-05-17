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Окупанти відновили роботу Луганської ТЕС, – прокуратура

тэс,луганская

Начальник одного з Департаментів ТОВ "ДТЕК Східенерго" допоміг окупаційним військам відновити роботу "ДТЕК Луганської ТЕС" у місті Щастя.

Як повідомляє Офіс генпрокурора, вказаному менеджеру повідомлено про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України).

За даними слідства, підозрюваний, перебуваючи на тимчасово окупованій території Луганської області, погодився на співпрацю з окупаційною владою.

"Всупереч наказу товариства про тимчасове призупинення виробничої діяльності "ДТЕК Луганська ТЕС", він добровільно надав згоду на зайняття посади керівника Луганської ТЕС та за участі представника так званої "ЛНР" незаконно відновив роботу електростанції під контролем РФ", – йдеться у повідомленні.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснює СУ ГУ Нацполіції у м. Києві за оперативного супроводу СБУ.

Як повідомлялося, з 22 лютого Луганська ТЕС призупинила генерацію електроенергії через обстріли, заявляли в "ДТЕК Енерго".

За даними Луганської ОВА станом на кінець квітня Луганська ТЕС не працювала.

Автор: 

Луганськ (104) ТЕС (678) ДТЕК (1362) Офіс Генпрокурора (464) Луганська область (201)


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