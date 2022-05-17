Газопостачання в Ірпені відновлено на 96%, – Офіс президента

Газопостачання в Ірпені під Києвом відновлено на 96%.

Про це повідомив заступник голови Офісу президента України Кирило Тимошенко у відеозверненні.

"В Ірпені на 96% відновлено газопостачання", – сказав Тимошенко

За його словами, лише минулої доби в Київській області до електромереж підключено 15 населених пунктів.

У Харкові за добу до електропостачання підключили 5400 мешканців. Виконано ремонтні роботи електромереж у селах Баранівка, Козачок, Чорноглазівка, Коробки. До електрики підключено 1700 абонентів.

У селах Івашки, Олександрівка, Гур'єв Козачок та Лютівка підключено газ для 1030 абонентів, у Дергачах – для 2500 абонентів.

У Чугуєві проведено ремонт системи водопостачання.

Раніше повідомлялося, що "Укрзалізниця" відновила залізничне сполучення з Ірпенем.