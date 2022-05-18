Польща може спростити транзит для українських залізничних вантажів

Україна веде роботи щодо спрощення бюрократичних процедур при переміщенні вантажів залізничними з країнами ЄС.

Про це заступник директора департаменту комерційної роботи "Укрзалізниці" Валерій Ткачов на онлайн-конференції, передає Інтерфакс-Україна.

"По Польщі вже розглядається варіант того, що транзитні вантажі, які не вивантажуватимуться в Польщі, їх не чіпати – нехай їх перевіряють у кінцевому пункті призначення", – сказав Ткачов .

За його словами, аналогічна робота ведеться і з іншими країнами Європи з метою прискорення проходження залізничних вантажів.

Як повідомлялося, "Укрзалізниця" наголошує на низці проблем з боку транспортної системи європейських країн, які заважають нарощувати обсяги транспортування вантажів залізничними з України до Європи.