Польща може спростити транзит для українських залізничних вантажів
Україна веде роботи щодо спрощення бюрократичних процедур при переміщенні вантажів залізничними з країнами ЄС.
Про це заступник директора департаменту комерційної роботи "Укрзалізниці" Валерій Ткачов на онлайн-конференції, передає Інтерфакс-Україна.
"По Польщі вже розглядається варіант того, що транзитні вантажі, які не вивантажуватимуться в Польщі, їх не чіпати – нехай їх перевіряють у кінцевому пункті призначення", – сказав Ткачов .
За його словами, аналогічна робота ведеться і з іншими країнами Європи з метою прискорення проходження залізничних вантажів.
Як повідомлялося, "Укрзалізниця" наголошує на низці проблем з боку транспортної системи європейських країн, які заважають нарощувати обсяги транспортування вантажів залізничними з України до Європи.
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