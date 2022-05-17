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Новини
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Ахметов підтвердив плани побудувати новий металургійний завод в Італії

ахметов

Повномасштабне воєнне вторгнення Росії в Україну негативно позначилося на роботі італійських підприємств металургійного холдингу "Метінвест" Ріната Ахметова та Вадима Новінського, проте компанія зберігає плани будівництва нового металургійного підприємства в Італії.

Про це власник SCM мільярдер Рінат Ахметов заявив у коментарі італійському телеканалу RAI.

"Ми транснаціональна компанія. У нас є дві підприємства в Італії, Metinvest Trametal в Сан-Джорджо-ді-Ногаро і Ferriera Valsider у Вероні. Їх річний випуск становить понад 1 млн тонн плоского прокату. Ми також володіємо заводами у Великобританії та Болгарії. Російська агресія значно ускладнила наші виробничі процеси в Італії, оскільки постачальник слябів завод "Азовсталь" розбомбили. Наш бізнес пов’язує своє майбутнє з Європою, ми також маємо плани побудувати новий завод в Італії потужністю 2 млн тонн прокату", – сказав Ахметов.

Він уточнив, що італійські підприємства "Метінвесту" наразі змушені перебудовувати свою діяльність через повномасштабне вторгнення РФ в Україну.

"Зараз ми зосереджені на тому, щоб вони працювали як окремий бізнес: налагоджуємо постачання сировини та проводимо ремонти (замість планових ремонтів у серпні) під час перебудови ланцюга постачання. Плануємо перезапустити Metinvest Trametal у червні та очікуємо перезапуску Ferriera Valsider у липні. Таким чином, ми збережемо виробничі потужності та робочі місця", – розповів Ахметов.

Водночас він наголосив, що не вестиме жодного бізнесу в окупованих РФ регіонах України, а відбудова Маріуполя можлива лише під контролем України.

"Для мене Маріуполь був і завжди буде українським містом. Маріуполь відбудувати можна лише під українським контролем. Інших варіантів для мене бути не може. Жоден бізнес СКМ ніколи не працюватиме під контролем Росії", – сказав Ахметов, відповідаючи на запитання про майбутнє Маріуполя, а також його участь у цьому процесі.

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в Італії групі SCM Ріната Ахметова належить два перекатних заводи – Ferriera Valsider та Trametal, які використовували для виробництва продукції напівфабрикати, що постачалися з маріупольських комбінатів групи.

В липні минулого року гендиректор "Метінвесту" Юрій Риженков зазначав, що група розглядає можливість спільного з компанією Danieli будівництва нового прокатного металургійного заводу в Італії, однак остаточного рішення щодо цього ще не прийнято.

Як повідомлялося, Рінат Ахметов оцінив довоєнну капіталізацію промислових активів групи SCM, які постраждали або були зруйновані внаслідок повномасштабного вторгнення РФ, у понад $20 мільярдів.

Автор: 

Ахметов Рінат (1614) Італія (450) металургія (950) метал (498)


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Слаби з України він возив. Бо там їх не купити, а тут за чашку рису найважчу роботу можна робити було а там бабло косити. Ось що треба знати про "патріотизм".
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17.05.2022 21:42 Відповісти
Ось тільки якої країни патріот...Головний спонсор та член Партії Регіонів, пізніше Опозиційний Блок.Люди швидко забувають недавню історію.
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17.05.2022 23:15 Відповісти
Слушайте, ну и зерно мы вывозим не в виде макарон, и рапс не в виде масла, и шо теперь? До недавнего времени и Швеция торговала исключительно сырьём.
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17.05.2022 23:16 Відповісти
Хочется верить, что после окончания военных действий, такие заводы и у нас будут строиться и поднимать экономику страны
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17.05.2022 23:14 Відповісти
Италия? там наверное тоже неплохо можно было подмазать, Берлускони прям вспоминается, тоже "друг" Хйла, видимо прям родная среда там. самый вероятный критерий "успешности" "наших" бизнесменов.
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18.05.2022 00:11 Відповісти
Ахметка вытащил деньги из Украинской экономики и прикупил несколько предприятий в Европе. Это все что нужно знать о РОДНЫХ собственниках-патриотах. Когда за копейки передавали им украинские предприятия то говорили что отечественный собственник будет заботится о стране и Западным инвесторам продавать нельзя. а насамом деле Отечественные еще быстрее все вывезут на Запад. У Олигархов вобще не может быть Родины. их родина-там где хорошо их деньгам
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18.05.2022 04:31 Відповісти
Це той який всирався "донбас на колени не поставить"!На чому зараз стоіть бамбас?Кажется раком.Грошики з України а завод в Італії?Ось такий поцріот.З Вавою помиривсЯ.вже не буде перевороту?Може вже й не олігарх?Ось така політика ваЗЕлінського довбо..ба.
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18.05.2022 06:33 Відповісти
Це все бла-бла-бла.... не відкриє він там завод, тому що там неполучиться тирити кошти та приховувати доходи, він буде шукати корумпована державу та де є дешева раз сила...
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24.05.2022 19:42 Відповісти

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