США та Європа розробляють маршрути для вивезення українського зерна, – CNN

Адміністрація президента США Джо Байдена спільно з європейськими союзниками намагаються розробити маршрути для вивезення української пшениці та кукурудзи з країни після того, як Росія заблокувала українські кораблі з зерном.

Про це повідомляє CNN із посиланням на дипломатичні джерела.



Зазначається, що чиновники розглядають широкий спектр варіантів для безпечного експорту продовольства залізницею, морем і повітрям.

Крім того, можливі сценарії вивчаються та опрацьовуються незалежно від того, чи погоджується на них Росія чи ні.

За словами дипломатів, держсекретар США Ентоні Блінкен скликає нараду міністрів з питань продовольчої безпеки, а також очолить дискусію в ООН у середу та четвер.

Як повідомлялося, Канада готується відправити вантажні судна до Східної Європи для допомоги в експорті українського зерна.