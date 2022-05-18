Гуманітарні організації ООН за місяць зібрали для України $1,3 мільярда

Гуманітарні організації ООН менш як за місяць після оприлюднення нового заклику про надання допомоги Україні зібрали $1,3 млрд, що становить 60% від запитаної суми.

Про це під час пресконференції повідомив представник Управління ООН з гуманітарних питань Савіано Абреу, передає Укрінформ.

"ООН і гуманітарні партнери… опублікували заклик про збір допомоги для України на суму $2,25 млрд. Ми вже отримали $1,3 млрд, тобто 60% від запитаної суми, це дає змогу організувати гуманітарне реагування", – сказав він.

Абреу зауважив, що, оскільки війна в Україні не завершується завтра, можливо, ООН доволі скоро перегляне ці цифри і оприлюднить новий запит про допомогу.

Представник Управління ООН з гуманітарних питань також поінформував, що грошовою допомогою від системи ООН наразі вже охоплено 700 тис. тимчасово переміщених осіб в Україні. За його словами, після певних затримок на початку програми, пов’язаних із налагодженням системи реєстрації, гуманітарні організації системи ООН вийшли на "дуже добрий масштаб розширення цієї допомоги" і планують щотижня збільшувати кількість охоплених нею людей.

Як повідомлялося, "Укрпошта" виплатила готівкою більше 40 тис. переказів на понад 200 млн грн з початку дії програми грошової допомоги для переміщених осіб УВКБ ООН, Агентства ООН у справах біженців.