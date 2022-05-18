На Київщині внаслідок боїв зруйновано понад 4 500 житлових будинків, – ОВА
Унаслідок бойових дій в Київській області зруйновано більше 4500 приватних та багатоповерхових житлових будинків.
Про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Олександр Павлюк у Telegram.
За його словами, критичних руйнувань завдано в Бучанській, Ірпінській, Гостомельській, Бородянській, Макарівській, Великодимерській та Пісківській територіальних громадах.
Водночас моніторингові групи продовжують роботу з фіксування руйнувань, зауважив Павлюк.
Раніше міський голова Києва Віталій Кличко повідомляв, що внаслідок військової агресії РФ в Києві пошкоджені загалом 390 будівель, із яких 222 – багатоквартирні будинки. На їхнє відновлення необхідно 70 млн євро.
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