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Новини Війна
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На Київщині внаслідок боїв зруйновано понад 4 500 житлових будинків, – ОВА

буча

Унаслідок бойових дій в Київській області зруйновано більше 4500 приватних та багатоповерхових житлових будинків.

Про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Олександр Павлюк у Telegram.

За його словами, критичних руйнувань завдано в Бучанській, Ірпінській, Гостомельській, Бородянській, Макарівській, Великодимерській та Пісківській територіальних громадах.

Водночас моніторингові групи продовжують роботу з фіксування руйнувань, зауважив Павлюк.

Раніше міський голова Києва Віталій Кличко повідомляв, що внаслідок військової агресії РФ в Києві пошкоджені загалом 390 будівель, із яких 222 – багатоквартирні будинки. На їхнє відновлення необхідно 70 млн євро.

Автор: 

Київська область (290)


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