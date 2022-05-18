Російські власники обіцяють докапіталізувати український "Альфа-Банк" на $1 мільярд, – ЗМІ

Власники "Альфа-Банку Україна" Андрій Косогов, Міхаіл Фрідман та Пьотр Авен планують докапіталізувати банк на $1 млрд.

Як повідомляє "Forbes Україна" з посиланням на трьох співрозмовників в керівництві "Альфа-Банку" та НБУ, довірена особа російських бізнесменів Симеон Дянков уже отримав дозвіл від НБУ відпрацювати це питання з акціонерами.

Видання відзначає, що сума в $1 млрд удвічі перевищує власний капітал українського "Альфа-Банку".

Водночас перший заступник голови НБУ Катерина Рожкова запевняє, що зараз банк не має гострої потреби в капіталі і має достатню ліквідність.

Голова наглядової ради "Альфа-банку" Роман Шпек своєю чергою пояснив, що акціонери, зокрема Фрідман, хочуть підтримати банк, щоб він "залишався керованим і продовжував працювати на користь української економіки".

Довірена особа російських власників банку Симеон Дянков додав, що це непростий, але найшвидший шлях до стабілізації банку.

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Як повідомлялося, НБУ в березні позбавив права голосу російських акціонерів "Альфа-Банку" Міхаіла Фрідмана (32,86%), Германа Хана (20,97%), Олексія Кузьмичова (16,32%) та Петра Авена, які потрапили до санкційних списків ЄС, США та Великої Британії.

Після цього в "Альфа-Банку" заявляли, що російські бізнесмени Фрідман та Авен передадуть свої частки резидентам України, яких заздалегідь погодить Національний банк. Однак у підсумку НБУ погодив кандидатуру ексміністра фінансів Болгарії Сімеона Дянкова на позицію довіреної особи, якій буде передано право голосу за акціями підсанкційних акціонерів українського "Альфа-Банку".

Національний банк України також зазначав, що санкції США та Великої Британії проти російського "Альфа-банку", а також низки пов’язаних з ним фінустанов у інших країнах, не поширюються на український "Альфа-банк".

"Альфа-Банк" (Україна) з 9 березня визнаний системно важливим банком, обсяг депозитів населення у цьому банку становить близько 48 млрд грн, або понад 6% від загального обсягу депозитів українців. Обсяг коштів українських підприємств становить близько 24 млрд грн.

"Альфа-Банк" – один із найбільших українських приватних банків з міжнародним капіталом. Акціонерами банку є ABH Ukraine Limited і ABH Holdings, до якої входить і однойменний банк у Росії, що також потрапив під санкції.



За даними українського банку, його найбільшими кінцевими акціонерами, крім зазначених вище, є UniCredit S.p.A. (Італія) – 9,9%, Mark Foundation for Cancer Research – 3,8736% та Андрій Косогов – 3,6716%.