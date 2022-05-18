Одразу три члени правління російського "Сбєрбанку" звільнилися через санкції

Російський "Сбєрбанк" залишать одразу три топменеджери – заступники голови правління Олександра Буріко та Сергій Мальцев, а також член правління Наталія Алимова.

Про це повідомляє російський Forbes із посиланням на низку росЗМІ.

"Після того, як правління ВТБ та "ФК Открытие" повним складом вирушило в санкційні листи, у людей здають нерви – у багатьох активи та сім'ї в Європі. Вони звикли до певного способу життя і не хочуть його втрачати", – пояснив один із співрозмовників Frank Media.



У пресслужбі "Сбербанку" виданню ТАСС повідомили, що зміни у складі правління відбулися через трансформацію моделі управління та актуалізацію стратегії компанії. "Виконання їхніх обов'язків буде покладено на перших заступників голови банку", – заявили там.



Олександра Буріко очолювала фінансовий департамент із 2020 року, у лютому 2022 року вона увійшла до правління "Сбербанку". Сергій Мальцев є членом правління банку з листопада 2020 року та займається блоком "Мережа продажів". Член правління Наталія Алимова вела блок "Добробут".

Від початку вторгнення Росії в Україну банк залишили ще чотири топменеджери.

Нагадаємо, що у квітні США ввели санкції проти російського "Сбербанку" у відповідь на агресію РФ в Україні. Обмеження передбачають заморожування активів у США та заборону для американських громадян на операції з банком. Аналогічні санкції запровадили й інші країни, зокрема Велика Британія.