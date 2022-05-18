Мінінфраструктури скасувало обмеження на видачу дозволів на вантажні перевезення до Польщі

Міністерство інфраструктури скасувало всі обмеження на видачу дозволів на міжнародні автомобільні перевезення до та з Польщі.

Про це заступник міністра інфраструктури Мустафа-Масі Найєм написав на своїй сторінці в мережі Facebook.

"Міністерство інфраструктури знімає усі обмеження на видачу дозволів Республіки Польща на міжнародні первезення. Таке рішення було прийнято з огляду на неочікуване збільшення кількості компаній, які звернулись за ліцензіями на міжнародні перевезення", – написав Найєм.

Він визнав, що таке рішення може призвести до швидкого вичерпання квоти на перевезення, встановленої на цей рік.

"Ми розуміємо, що це ризикований крок, який може призвести до нестачі дозволів наприкінці року. Натомість зараз наша головна задача – максимальне сприяння роботі та підтримки бізнесу, вивезенню вантажів наших товаровиробників і ввезення критичних груп товарів", – зазначив заступник міністра.

Водночас він висловив упевненість, що запроваджені останнім часом зміни зможуть мінімізувати можливості для спекуляцій та зловживання з дозволами на міжнародні перевезення.

"Дійсним залишається лише одне логічне обмеження – оформлення та видача наступного дозволу буде здійснюватися тільки після використання та повернення попереднього", – додав Найєм.

Як повідомлялося, на початку травня Україна та Польща домовилися про бездозвільний проїзд територію Польщі для транспортних засобів, які виконують перевезення пального.

Нагадаємо, наприкінці минулого року виникла критична ситуація з нестачею польських дозволів на вантажні автоперевезення для українських перевізників. Для її вирішення Україна погрожувала звернутися до арбітражу, а також зупинила транзит вантажів залізницею до Польщі, після чого ситуацію вдалося тимчасово врегулювати.

Україна та Польще щороку встановлюють взаємну квоту на вантажні перевезення, однак українським перевізникам цієї кількості не вистачає, тоді як польські компанії використовують лише близько половини наданих дозволів.