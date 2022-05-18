Російський "АвтоВАЗ" знову не зміг відновити роботу через відсутність комплектуючих
Найбільший російський автовиробник "АвтоВАЗ" знову оголосив про простій виробництва з 23 по 27 травня включно через відсутність комплектуючих.
Про це повідомляє російський Інтерфакс з посиланням на повідомлення первинної профспілкової організації підприємства.
"Простій у період з 23 по 27 травня з компенсацією у розмірі двох третин середньої заробітної плати встановлюється для працівників, не задіяних у невідкладних роботах із забезпечення функціонування діяльності "АвтоВАЗу", виготовлення запасних частин та роботах над новими проектами", – йдеться у повідомленні.
Раніше через відсутність комплектуючих керівництво підприємства перенесло на 4-25 квітня корпоративну відпустку, раніше заплановану на період з 25 липня по 14 серпня. За час відпустки компанія планувала накопичити необхідний запас компонентів для забезпечення стабільнішої роботи підприємств у Тольятті та Іжевську, зокрема у травні.
Однак після планового призупинення виробництва у зв'язку з корпоративною відпусткою та травневими святами, що тривали з 30 квітня по 11 травня, завод знову оголосив про простій на період з 11 по 13 травня, а потім з 16 по 20 травня.
За даними прес-служби "АвтоВАЗу", кількість співробітників усієї групи "АвтоВАЗ" (АТ "АвтоВАЗ" та ТОВ "Лада Іжевськ") налічує 41 тис. осіб, тільки АТ "АвтоВАЗ" – 32,5 тис. осіб.
Як повідомлялося, власником 100% російського автовиробника до кінця 2021 року була нідерландська Alliance Rostec Auto B.V., що належить "Ростеху" (32%) та Renault Group (68%).
16 травня влада РФ оголосила про рішення французького автоконцерну Renault передати російські активи у державну власність. Відповідно до підписаної угоди, 68% частка французького концерну в "АвтоВАЗі" перейшла в управління ФГУП "НАМІ" з опціоном зворотного викупу протягом наступних 6 років, а 100% акцій московського автозаводу ЗАТ "Рено Росія" володітиме уряд Москви.
За словами мера Москви Сергія Собяніна, на заводі "Рено Росія" відновлять виробництво легкових автомобілів під історичним брендом "Москвич".
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