Нацбанк продовжує розглядати заявку Ярославського на купівлю банку президента московського ЦСКА

Національний банк України (НБУ) отримав від банку "Кредит Дніпро" пакет документів для придбання "Першого інвестиційного банку" (PINbank), який належить громадянинові Росії Євгену Гінеру (88,89% акцій) та продовжує її розглядати в рамках встановлених процедур.

Про це пресслужбі Нацбанку повідомили на запит Інтерфакс-Україна.

Згідно з повідомленням, незважаючи на зупинення термінів розгляду пакетів документів, НБУ продовжує їх розгляд, наскільки це можливо в поточних умовах для забезпечення безперервності ліцензійних та реєстраційних процесів.

Як повідомлялося, наприкінці листопада 2021 року Антимонопольний комітет України (АМКУ) розпочав справу про концентрацію у вигляді придбання банком "Кредит Дніпро" понад 50% акцій "Першого інвестиційного банку".

За даними Національного банку України (НБУ), станом на 25 червня 2021 року акціонерами PINbank були президент московського футбольного клубу ЦСКА та співвласник компанії VS Energy International Євгеній Гінер (88,9% акцій), а також Олександр Шандрук (9,51%).

Банк "Кредит Дніпро" засновано 1993 року. На 1 січня 2021 року, за даними Нацбанку України, єдиним акціонером банку був Олександр Ярославський.

Згідно з даними НБУ, на 1 березня 2022 року за розміром загальних активів банк "Кредит Дніпро" займав 24 місце (26,54 млрд грн), а PINbank – 42 місце (3,61 млрд грн) серед 69 банків.

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Нагадаємо, до складу групи VS Energy входять "Херсон-", "Житомир-", "Кіровоград-", "Рівне-" та "Чернівціобленерго". "Київ-" та "Одесаобленерго" у 2019 році були продані групі "ДТЕК" Ріната Ахметова, яка згодом викупила акції міноритарних акціонерів.

За інформацією ЗМІ, VS Energy контролюється російськими бізнесменами Олександром Бабаковим, Євгеном Гінером, Михайлом Воєводіним та Сергієм Шаповаловим. Народний депутат Андрій Герус із "Слуги народу" на початку лютого цього року заявив про викуп Воєводиним у Гінера та Бабакова часткою в VS Energy, однак інших підтверджень цієї інформації немає.

Водночас, згідно з інформацією Єдиного держреєстру юридичних осіб, кінцевими бенефіціарними власниками ТОВ "ВС Енерджі Інтернейшнл Україна", яка управляє обленерго, вказано 3 громадяни Латвії та два громадяни Німеччини. Більшість із них мають ознаки номінальних власників.

Олександр Бабаков – колишній віце-спікер Держдуми Росії – перебуває під санкціями США та ЄС. 2014 року він голосував за анексію Криму.

Євген Гінер офіційно володіє в Україні "Першим інвестиційним банком" (PIN Банк). У Криму йому належить 100% компанії "Севенергозбут", яка з 2016 року здійснює постачання електроенергії до Севастополя замість українського ПАТ "Севастопольенерго" (входить до VS Energy). Проте, на відміну від Бабакова, Гінера та Воєводіна, немає в українських списках санкцій.