Deutsche Bahn долучилася до експорту українського зерна залізницею

Компанія Deutsche Bahn почала перевезення залізницею для підтримки експорту українського зерна.

Про це заявив міністр транспорту Німеччини Фолькер Віссінг, передають Порти України.

За словами Віссінга, окрема, DB Cargo, яка об’єднує всю національну та міжнародну діяльність Deutsche Bahn у сфері залізничних вантажних перевезень, перебуває в процесі створення "залізничного мосту", яким можна було б перевозити велику кількість сільськогосподарської продукції до портів на Адріатичному та на узбережжі Північного моря.

DB Cargo вже їздить від імені приватних експортерів зерна з України. Керівник залізниці Ріхард Лутц розповів про два-три поїзди на день з України через Польщу та відповідні термінали до Західної Європи.

Наприкінці квітня стало відомо про плани федерального уряду Німеччини запустити логістичну програму, щоб допомогти Україні продовжувати вирощувати зерно та доставляти його світу, незважаючи на війну. Ідеться про допомогу в експорті зерна, а також про постачання до України сільськогосподарської техніки.

Раніше повідомлялося, що США та Європа розробляють маршрути для вивезення українського зерна.

До того повідомлялося, що Канада готується відправити вантажні судна до Східної Європи для допомоги в експорті українського зерна.