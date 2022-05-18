Зеленський підписав указ про заснування національного бренду United 24

Президент України Володимир Зеленський підписав указ №344/2022 щодо заснування національного бренду United 24 та привітав першого амбасадора цього бренду – українського футболіста й тренера Андрія Шевченка.

Про це йдеться в повідомленні Офісу президента.

Як повідомлялося, на початку травня Зеленський ініціював запуск фандрейзингової платформи United 24, яка має на меті збільшити благодійні пожертви на підтримку України у світі, зокрема й шляхом об'єднання зусиль міжнародних партнерів, донорів, благодійників задля підтримки нашої країни в захисті незалежності, територіальної цілісності та суверенітету, а також у повоєнному відновленні.

"Важливо, що першим амбасадором бренду United 24 став українець, якого знають у всьому світі. Андрій має величезну довіру та авторитет, які здобув своєю наполегливою працею та своїми спортивними досягненнями. Тепер він має нову місію – розповідати світу про події в Україні та спрямувати свій авторитет на збільшення міжнародної допомоги нашій державі, щоб наблизити нашу перемогу", – сказав Зеленський.

За словами Шевченка, перша подія на підтримку United 24 відбудеться 8 червня – це благодійний вечір-аукціон у Лондоні.

Фандрейзингова платформа United 24 працює за трьома напрямами: оборона та розмінування, медична допомога, відбудова України. За перший тиждень її роботи на рахунках НБУ було зібрано понад $25 млн. Всі охочі можуть зробити внесок в один клік на сайті u24.gov.ua. Корпоративні донори також мають змогу обрати цільову допомогу – забезпечити обладнанням лікарню, відбудувати об’єкт критичної інфраструктури, придбати амуніцію для військових тощо. Невдовзі така можливість з’явиться і для широкої аудиторії.

За підтримки United 24 відбуватимуться благодійні події та концерти, партнерські проекти з відомими брендами, а також співпраця з лідерами думок.

Команда United 24 продовжує працювати над залученням амбасадорів, які приєднаються до Андрія Шевченка та спрямовуватимуть свої зусилля на те, щоб збільшити кількість пожертв на допомогу Україні.