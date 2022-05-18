Литва схвалила поправки, що забороняють постачання в країну російського газу
Уряд Литви 18 травня схвалив поправки, що забороняють імпортувати до Литви російський природний газ.
Про це йдеться в повідомленні Міненерго країни, передає Інтерфакс-Україна.
Тепер цей документ має затвердити сейм (парламент).
Відповідно до поправок до закону про природний газ, газопередавальною системою країни та терміналом скрапленого природного газу (СПГ) зможуть користуватися лише постачальники з країн, які не становлять загрози національній безпеці, за винятком постачальників, які транспортують газ транзитом до Калінінградської області Росії.
"Прийняття запропонованих поправок забезпечить національну та енергетичну безпеку Литви, надійне та безперебійне забезпечення литовських споживачів природним газом, а також можливість приймати на терміналі СПГ максимальну кількість великих партій СПГ, що допоможе повною мірою використати можливості терміналу для надійного та безпечного постачання природного газу", – наводяться у повідомленні слова міністра енергетики Дайнюса Крейвіса.
Оператор Клайпедського терміналу СПГ Klaipedos nafta припинив прийом вантажів "НОВАТЕКу" (Росія) на початку березня. Крім того, з квітня Литва повністю відмовилася від постачання російського газу трубопроводом, домагаючись повної незалежності від "Газпрому".
В даний час російський газ продовжує йти через Литву транзитом в Калінінградську область, але в іншому технічному режимі, ніж зазвичай: забезпечується лише передача необхідного для транзиту обсягу газу.
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