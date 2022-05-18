Литва схвалила поправки, що забороняють постачання в країну російського газу

Уряд Литви 18 травня схвалив поправки, що забороняють імпортувати до Литви російський природний газ.

Про це йдеться в повідомленні Міненерго країни, передає Інтерфакс-Україна.

Тепер цей документ має затвердити сейм (парламент).

Відповідно до поправок до закону про природний газ, газопередавальною системою країни та терміналом скрапленого природного газу (СПГ) зможуть користуватися лише постачальники з країн, які не становлять загрози національній безпеці, за винятком постачальників, які транспортують газ транзитом до Калінінградської області Росії.

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"Прийняття запропонованих поправок забезпечить національну та енергетичну безпеку Литви, надійне та безперебійне забезпечення литовських споживачів природним газом, а також можливість приймати на терміналі СПГ максимальну кількість великих партій СПГ, що допоможе повною мірою використати можливості терміналу для надійного та безпечного постачання природного газу", – наводяться у повідомленні слова міністра енергетики Дайнюса Крейвіса.

Оператор Клайпедського терміналу СПГ Klaipedos nafta припинив прийом вантажів "НОВАТЕКу" (Росія) на початку березня. Крім того, з квітня Литва повністю відмовилася від постачання російського газу трубопроводом, домагаючись повної незалежності від "Газпрому".

В даний час російський газ продовжує йти через Литву транзитом в Калінінградську область, але в іншому технічному режимі, ніж зазвичай: забезпечується лише передача необхідного для транзиту обсягу газу.