Мінінфраструктури хоче створити на західних кордонах додаткові залізничні термінали
Міністерство інфраструктури України планує створити у найближчий рік на стиках із Польщею, Словаччиною, Угорщиною та Румунією додаткові залізничні термінали.
Про це повідомив міністр інфраструктури Олександр Кубраков на засіданні Комітету Європарламенту з транспорту та туризму (TRAN), передає ЦТС.
Очікується, що це дозволить збільшити перевезення вантажів залізницею щонайменше на 50% від довоєнних показників.
"Очікуємо, що у співпраці з європейськими партнерами збільшимо перевезення вантажів залізницею хоча б на 50% від довоєнного рівня. Це особливо важливо з огляду на залежність світових ринків від українського агроекспорту", – сказав Кубраков.
Як зазначив Кубраков, основний обсяг експорту продукції з високою доданою вартістю взяли на себе автомобільні пункти пропуску.
При цьому двосторонні та транзитні дозволи для українських перевізників скасували вже 12 країн ЄС: Болгарія, Угорщина, Італія, Данія, Латвія, Естонія, Литва, Словаччина, Австрія, Греція, Німеччина. Крім цього, Польща, Молдова, Чехія, Словенія, Нідерланди погодили бездозвільний проїзд для гуманітарних вантажів.
Міністр інфраструктури також повідомив, що в умовах блокади морських портів у Чорному та Азовському морях вже створено Дунайський морський кластер, що включає розташовані в Дунайському регіоні порти. Його потужності частково компенсують заблоковані чорноморські порти, наголосив Кубраков.
Раніше повідомлялося, що Міністерство інфраструктури скасувало всі обмеження на видачу дозволів на міжнародні автомобільні перевезення до та з Польщі.
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