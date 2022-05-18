Країни Євросоюзу самостійно прийматимуть рішення щодо заморожених активів росіян, – ЄК
Країни-члени Європейського союзу прийматимуть рішення щодо заморожених активів Росії, що знаходяться на їх територіях, самостійно, відповідно до власного законодавства.
Про це заявив віце-голова Єврокомісії Валдіс Домбровскіс, передає Інтерфакс.
"Якщо говорити про приватні активи, то з боку Єврокомісії зараз працює спеціальна група, яка координує роботу країн-членів ЄС щодо виявлення активів осіб та організацій, які перебувають під санкціями, для заморозки цих активів, для вжиття заходів щодо їх вилучення та можливої конфіскації", – сказав Домбровскіс.
"Це має відбуватися відповідно до кримінального права тієї держави, де знаходяться активи", – додав він.
Раніше повідомлялося, що Євросоюз має намір розглянути можливість використання доходів від заморожених активів росіян, які потрапили під санкції, для відновлення України.
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