Мінцифри домовляється про приєднання України до програми "Цифрова Європа"

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров та голова Групи підтримки України в Єврокомісії Катаріна Матернова під час зустрічі обговорили приєднання України до програми "Цифрова Європа".

"Щодо цифрової інтеграції – зараз наші зусилля зосереджені на приєднанні України до програми "Цифрова Європа". Вона надає додаткове стратегічне фінансування європейським країнам для цифрової трансформації суспільства й економіки. Це дасть змогу нашій державі прискорити розвиток цифрової економіки", – написав Федоров.

До того ж, за його словами, Україні готові надати знижку в щонайменше 95% в оплаті внеску за участь у програмі.

"Це надзвичайна підтримка для нашої країни в час, коли весь бюджет спрямований на підтримку економіки в боротьбі з російською агресією. Упевнений, що позитивна відповідь буде вже незабаром", – додав Федоров.

Раніше повідомлялося, що Україна зацікавлена в цифровій інтеграції з Євросоюзом та приєднанні до єдиного роумінг-простору.