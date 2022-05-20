Польська PGNIG знизила квартальну виручку в Україні в 10 разів

Польська державна нафтогазова компанія PGNIG у січні-березні 2022 року знизила виручку в Україні у 9,5 раза (на 17 млн​​ злотих) порівняно з аналогічним періодом 2021 року – до 2 млн злотих.

Про це йдеться в повідомленні компанії, передає Інтерфакс-Україна.

Як повідомляється, у РФ дохід компанії за перший квартал збільшився втричі (на 6 млн злотих) – до 9 млн злотих.

У Білорусі, з території якої Росія наприкінці лютого також вторглася в Україну, група виручки не отримувала.

У PGNiG зазначають, що вартість активів, задіяних в Україні, не становить суттєвої частини загальних активів групи, а співробітники PGNiG та їхні сім'ї були евакуйовані з районів, схильних до ризику військового конфлікту.

PGNiG здійснює діяльність в Україні через представництво у Києві, Exalo Drilling Group (ТОВ "Ексало Дрилінг Україна") та ТОВ "Карпатигазвидобування" (СП з ERU Management Services).

Як повідомлялося, PGNiG знизила обсяги продажу газу в Україні у першому кварталі 2022 року майже втричі – до 80 млн кубометрів із 210 млн кубометрів у першому кварталі 2021 року.