Китай збільшує закупівлю вугілля і нафти в Росії, – ЗМІ

Китай нарощує темпи закупівлі нафти у Росії за вигідними цінами, згладжуючи наслідки західних санкцій для РФ, запроваджених через війну в Україні.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на трейдерів, передає DW.

Агентство зауважує, що ще місяць тому Китай скоротив поставки нафти з Росії, побоюючись відкрито підтримати Москву.

Тим часом американське видання СNN із посиланням на торгові дані Refinitiv пише, що в квітні Китай не тільки закупив у Росії рекордні обсяги вугілля, а й скасував імпортні мита на всі види вугілля, що, за словами аналітиків, піде на користь російським постачальникам.

Напередодні американське видання The Wall Street Journal повідомило із посиланням на міністерку фінансів США Джанет Єллен, що країни "Великої сімки" (G7) вважають необхідним створення картелю покупців російської нафти для визначення потенційної межі цін на неї на світових ринках.

Створення механізму, завдяки якому можна було би визначити, яким чином такі країни, як наприклад Китай та Індія, зможуть купувати російську нафту, стало би новим кроком у зусиллях США та їхніх союзників ослабити економіку Росії у відповідь на війну проти України. За словами Єллен, західні країни шукають спосіб досягти зниження доходів Росії від продажу енергоносіїв, не створивши при цьому значного навантаження на світову економіку.

Раніше повідомлялося, що експорт газу та нафти з Росії у 2022 році зменшиться на 10% і 1,2% відповідно, нафтопродуктів – на 20%. Водночас експорт скрапленого газу зросте на 5,5%.