Приєднання України до ENTSO-E розширює можливості для "зеленої" електроенергії, – Держенергоефективності
Приєднання до мережі ENTSO-E відкриває додаткові можливості для розвитку національного виробництва "зеленої" електроенергії та її експорту.
Про це повідомив голова Держенергоефективності Валерій Безус на онлайн-конференції.
Безус пояснив, що вступ до європейської мережі операторів систем передачі електроенергії має відкрити подальші перспективи як для українського бізнесу, так і для держави Україна, особливо для національної відновлюваної енергетики.
"Як відомо, візія ENTSO-E – відігравати ключову роль у тому, щоб дати можливість Європі стати першим кліматично нейтральним континентом до 2050 року. Для цього ENTSO-E має забезпечити не лише безпечну, стійку та доступну енергосистему, а й інтеграцію "зеленої" електроенергії", – зауважив Безус.
Для України важливими є цілі Європейської зеленої угоди, а також Паризької угоди, Порядку денного ООН зі сталого розвитку на період до 2030 року, Угоди про асоціацію між Україною та ЄС та Договору про Енергетичне співтовариство.
Зокрема, Енергетична стратегія України на період до 2035 року передбачає, що Україна має виробляти 25% електроенергії з відновлюваних джерел до 2035 року. Водночас Національна економічна стратегія на період до 2030 року ставить ще амбітнішу ціль – 25 % виробництва відновлюваної електроенергії у 2030 році.
Відповідно до проекту Національного плану дій з відновлюваної енергетики до 2030 року, розробленого Держенергоефективності, передбачається досягти 25% "зеленої" електроенергії в енергобалансі.
"Звичайно, цілі мають бути переглянуті після війни, але вони не повинні бути менш амбітними, зважаючи на безперервне зростання важливості енергетичної безпеки та енергетичної незалежності від російського викопного палива", – пояснив Безус.
Ще одним питанням є підтримка розвитку галузі. У попередні роки сектор зеленої енергетики в Україні активно розвивався завдяки щедрій тарифній підтримці, але такий рівень підтримки не є стійким і завершиться у 2030 році.
"Ми бачимо інтеграцію до європейської енергетичної системи як значну можливість для інтенсифікації виробництва відновлюваної електроенергії за рахунок її експорту. І одним із ключових інструментів для посилення генерації зеленої електроенергії та забезпечення її фактичного експорту є саме механізм гарантій походження", – наголосив Безус.
Більше того, зелена електроенергія повинна бути підтверджена гарантією походження відповідно до вимог статті 19 Директиви ЄС RED II, тому Держенергоефективності у співпраці з експертами Проекту ПРООН "Підтримка зеленого відновлення в Україні" активно працює над комплексним підходом до запровадження гарантій походження, що включає низку конкретних кроків.
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