Приєднання України до ENTSO-E розширює можливості для "зеленої" електроенергії, – Держенергоефективності

Приєднання до мережі ENTSO-E відкриває додаткові можливості для розвитку національного виробництва "зеленої" електроенергії та її експорту.

Про це повідомив голова Держенергоефективності Валерій Безус на онлайн-конференції.

Безус пояснив, що вступ до європейської мережі операторів систем передачі електроенергії має відкрити подальші перспективи як для українського бізнесу, так і для держави Україна, особливо для національної відновлюваної енергетики.

"Як відомо, візія ENTSO-E – відігравати ключову роль у тому, щоб дати можливість Європі стати першим кліматично нейтральним континентом до 2050 року. Для цього ENTSO-E має забезпечити не лише безпечну, стійку та доступну енергосистему, а й інтеграцію "зеленої" електроенергії", – зауважив Безус.

Для України важливими є цілі Європейської зеленої угоди, а також Паризької угоди, Порядку денного ООН зі сталого розвитку на період до 2030 року, Угоди про асоціацію між Україною та ЄС та Договору про Енергетичне співтовариство.

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Зокрема, Енергетична стратегія України на період до 2035 року передбачає, що Україна має виробляти 25% електроенергії з відновлюваних джерел до 2035 року. Водночас Національна економічна стратегія на період до 2030 року ставить ще амбітнішу ціль – 25 % виробництва відновлюваної електроенергії у 2030 році.

Відповідно до проекту Національного плану дій з відновлюваної енергетики до 2030 року, розробленого Держенергоефективності, передбачається досягти 25% "зеленої" електроенергії в енергобалансі.

"Звичайно, цілі мають бути переглянуті після війни, але вони не повинні бути менш амбітними, зважаючи на безперервне зростання важливості енергетичної безпеки та енергетичної незалежності від російського викопного палива", – пояснив Безус.

Ще одним питанням є підтримка розвитку галузі. У попередні роки сектор зеленої енергетики в Україні активно розвивався завдяки щедрій тарифній підтримці, але такий рівень підтримки не є стійким і завершиться у 2030 році.

"Ми бачимо інтеграцію до європейської енергетичної системи як значну можливість для інтенсифікації виробництва відновлюваної електроенергії за рахунок її експорту. І одним із ключових інструментів для посилення генерації зеленої електроенергії та забезпечення її фактичного експорту є саме механізм гарантій походження", – наголосив Безус.

Більше того, зелена електроенергія повинна бути підтверджена гарантією походження відповідно до вимог статті 19 Директиви ЄС RED II, тому Держенергоефективності у співпраці з експертами Проекту ПРООН "Підтримка зеленого відновлення в Україні" активно працює над комплексним підходом до запровадження гарантій походження, що включає низку конкретних кроків.