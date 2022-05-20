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Експорт зернових випереджає минулорічний графік на 14%, – Митна служба

зерно,вагон,експорт,елеватор

Експорт зернових з початку 2021-2022 маркетингового року (МР, липень 2021 – червень 2022) станом на 19 травня становив 46,51 млн тонн проти 40,85 млн тонн на відповідну дату минулого МР.

Про це йдеться в інформації Державної митної служби, передають Порти України.

Як зазначається, експорт основних зернових збільшився, зокрема:

  • кукурудзи – на 7%, до 21,83 млн тонн;
  • пшениці – на 18,7%, до 18,54 млн тонн;
  • ячменю – на 37,3%, до 5,68 млн тонн.

Крім того, борошна експортовано 70,6 тис. тонн проти 109,9 тис. тонн роком раніше, зокрема пшеничного – 69 тис. тонн проти 108,9 тис. тонн.

З початку травня експортовано 643 тис. тонн зерна, у тому числі 617 тис. тонн кукурудзи, 16 тис. тонн пшениці, 8 тис. тонн ячменю.

За даними Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (FАО), станом на початок травня в Україні застрягли близько 25 млн тонн зерна, яке неможливо вивезти через блокування Росією морських портів та проблеми з інфраструктурою.

Раніше повідомлялося, що США та Європа розробляють маршрути для вивезення українського зерна.

Також США розглядають скасування санкцій проти Білорусі на пів року в обмін на шлях для зерна з України.

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зерно (1868) експорт (3825)


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