З початку повномасштабної війни Україна отримала від партнерів $5,6 мільярда, – НБУ

Від початку повномасштабного вторгнення РФ Україна отримала від міжнародних партнерів $5,6 млрд.

Про це перший заступник голови Національного банку України (НБУ) Катерина Рожкова заявила під час весняного ділового форуму у Львові, повідомляє Укрінформ.

Вона уточнила, що через зупинку бізнесу відбулося значне падіння доходів держбюджету. Разом із зростанням видатків через війну через це дефіцит бюджету за березень-квітень зріс до 171 млрд грн. Один із шляхів його фінансування – це кошти міжнародних партнерів.

"Загалом за період з початку війни ми отримали $5,6 млрд, і всі ці кошти пішли у бюджет", – сказала Рожкова.

Вона додала, що крім цього НБУ викупив військові облігації уряду на 120 млрд грн.

Водночас Рожкова наголосила, що Нацбанк не може бути постійним джерелом фінансування дефіциту державного бюджету.

Як повідомлялося, керівники фінансових відомств країн "Групи семи" (G7), а також представників МВФ, Світового банку й ОЕСР оголосили про мобілізацію $19,8 млрд економічної допомоги Україні, яка піде на подолання дефіциту бюджету та підтримку економіки країни.