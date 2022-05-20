Харківське метро відновить роботу з 24 травня

Харківський метрополітен має відновити перевезення пасажирів 24 травня.

Про це заявив міський голова Ігор Терехов на одній зі станцій метро під час спілкування з харків'янами, які там живуть, передає Інтерфакс-Україна.

"24 числа ми запускатимемо метрополітен, тягнути з цим ми більше не можемо. Нам потрібно запускати метро, ​​щоб запрацювало місто, економіка", – сказав Терехов.

Він пообіцяв людям, що їх поступово переселять до відносно безпечних районів міста.

"Ми поступово – наголошую, поступово! – будемо вас відселяти в відносно безпечні для обстрілу райони. Зрозуміло, що це буде більш менш центральна частина міста, куди сьогодні не добивають (зброї супротивника, – ред.). Там ми забезпечимо вам нормальні умови проживання, харчування, медикаменти. Дітям буде школа або вихователі дитячих садків", – зазначив Терехов.

Він наголосив також, що відновити роботу метрополітену вкрай важливо для запуску економіки міста, оскільки підземка на сьогодні є найбезпечнішим видом транспорту.

Як повідомлялося, з 24 лютого метро в Харкові не перевозило пасажирів, а використовувалося як бомбосховище.

16 травня у Харкові частково відновив роботу наземний громадський транспорт. У місті запустили 24 автобусні та 3 тролейбусні маршрути. На сьогоднішній день кількість тролейбусних маршрутів збільшилася до 8. З 21 по 27 травня планується запустити 4 трамвайні маршрути.