Європейська біржа Nord Pool припинить торгівлю російською електроенергією

Європейська біржа електроенергії Nord Pool вирішила припинити торгівлю російською електроенергією, єдиним постачальником якої є російське ПАТ "Інтер РАО".

Про це йдеться в повідомленні Міненерго Литви, передає Інтерфакс-Україна.

Рішення набирає чинності з неділі, 22 травня.

В "Інтер РАО" в коментарі російським ЗМІ підтвердили призупинення торгівлі електроенергією з європейською біржею Nord Pool з 22 травня. Відповідно, буде припинено імпорт російської електроенергії до Литви.

"Інтер РАО" – російська енергетична компанія, що управляє активами в Росії, а також в країнах Європи та СНД. У сферу діяльності входить виробництво і збут електричної та теплової енергії, міжнародний енергетичний трейдинг, інжиніринг, проєктування і будівництво енергооб'єктів.

Раніше повідомлялося, що уряд Литви 18 травня схвалив поправки, що забороняють імпортувати до Литви російський природний газ.