Нацбанк збільшив продаж валюти за тиждень до $650 мільйонів

Національний банк у третій тиждень травня знову суттєво більше продав доларів, ніж купив – на $650,4 млн, що майже на 80% більше, ніж у другий тиждень місяця, та на 10% – ніж у перший.

Про це свідчать дані регулятора, передає Інтерфакс-Україна.

Відповідно до них, за цей тиждень він придбав лише $7,4 млн, а продав $650,4 млн.



Минулого тижня Нацбанк ухвалив постанову №96 від 9 травня, якою відмовився від безготівкових угод щодо купівлі-продажу валюти в євро, і повідомив, що проводитиме такі операції виключно в доларах США.



Як повідомлялося, у перші півтора тижні після розпочатої Росією 24 лютого війни "чиста" купівля Нацбанком валюти становило $690,3 млн і 20 млн євро, оскільки заборона на купівлю валюти тільки була введена, а список критичного імпорту ще не був суттєво розширений.



Проте наступні тижні обсяг купівлі валюти центробанком почав падати, тоді як обсяги її продажу – збільшуватись. В результаті інтервенції НБУ у квітні зросли до $2,2 млрд з $1,78 млрд у березні, $310 млн у лютому та $1,31 млрд у січні.



Всього з початку року Нацбанк придбав на ринку $1,81 млрд та 110,97 млн євро, а продав $7,13 млрд та 1,79 млрд євро.



У тому числі з початку війни купівля валюти склала $1,15 млпд та 110,97 млн євро, а продаж $4,36 млпд та 1,79 млрд євро.



Міжнародні резерви України станом на 1 травня 2022 року, за даними НБУ, становили $26,94 млрд, що на 4% менше, ніж на початок березня.