"Роскосмос" планує "налагодити виробництво" на підприємствах Київської, Дніпропетровської та Харківської областей

Очільник "Роскосмосу" Дмитро Рогозін заявив, що РФ могла б "налагодити виробництво" на українських підприємствах на окупованих нею територіях.

Про це він зазначив в інтерв’ю російським пропагандистам з телеканалу "Росія-24" (ВДТРК), передає Інтерфакс.



"Щодо звільнених територій, там "Роскосмос", перш за все, цікавить те, що пов'язано з космосом, звичайно. Те, що завжди було невідривною частиною єдиної космічної сім'ї великого Радянського Союзу, як космічної держави. Це, насамперед, ті підприємства, які перебувають у Харківській області, Київській області, Дніпропетровській області", – сказав він.



За його словами, на таких підприємствах "Роскосмос" може налагодити "нормальне життя, відновити виробництво, дати робочі місця тим громадянам, які, власне, опинилися на територіях, що звільняються".

Як повідомлялося, віцепрем'єр РФ Марат Хуснуллін заявив, що захоплена російськими військами Запорізька АЕС буде працювати на Росію. Україні же запропонують купувати електроенергію з власної АЕС.