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Новини Війна
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"Роскосмос" планує "налагодити виробництво" на підприємствах Київської, Дніпропетровської та Харківської областей

роскосмос

Очільник "Роскосмосу" Дмитро Рогозін заявив, що РФ могла б "налагодити виробництво" на українських підприємствах на окупованих нею територіях.

Про це він зазначив в інтерв’ю російським пропагандистам з телеканалу "Росія-24" (ВДТРК), передає Інтерфакс.

"Щодо звільнених територій, там "Роскосмос", перш за все, цікавить те, що пов'язано з космосом, звичайно. Те, що завжди було невідривною частиною єдиної космічної сім'ї великого Радянського Союзу, як космічної держави. Це, насамперед, ті підприємства, які перебувають у Харківській області, Київській області, Дніпропетровській області", – сказав він.

За його словами, на таких підприємствах "Роскосмос" може налагодити "нормальне життя, відновити виробництво, дати робочі місця тим громадянам, які, власне, опинилися на територіях, що звільняються".

Як повідомлялося, віцепрем'єр РФ Марат Хуснуллін заявив, що захоплена російськими військами Запорізька АЕС буде працювати на Росію. Україні же запропонують купувати електроенергію з власної АЕС.

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Та ти дивись сарана яка.. Треба таки в наших "біохімічних лабораторіях" якийсь дуст розробити. Бо забембали вже.
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21.05.2022 12:27 Відповісти
Ты у себя с ка налаживай производство.
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21.05.2022 12:36 Відповісти
Еще осенью 2013 перед Майданом Рогозин с компанией из ОПК РФ ездил покупать по дешевке у Януковича нужные им промышленные объекты в Украине для оборонки - Южмаш в Днепре, Мотор-Сич в Запорожье, судоремонтные верфи в Николаеве, тракторный и другие военные заводы в Харькове.
Не успели заграбастать - Майдан им помешал.
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21.05.2022 14:36 Відповісти
Воно так каже, буцім-то не розуміє, що їх орки освобождают і від тих хто там живе і від підприємств, які у них на дорозі. Жирний клоун.
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21.05.2022 19:26 Відповісти
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22.05.2022 01:04 Відповісти
ОНИ ТОЛЬКО НАГОМНЯТЬ МОГУТ !!! ХОРОШО ЧТО НЕ ДОЛГО ИМ ОСТАЛОСЬ !!!
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22.05.2022 10:20 Відповісти

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