У Сєвєродонецьку на Луганщині поновили газопостачання, – ОВА

У Сєвєродонецьку, що в Луганській області, поновили газопостачання, також Луганщина отримала електрообладнання з Польщі.

Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Сергій Гайдай у Telegram.

"Вчора було завершено ремонт магістрального газогону поблизу Сєвєродонецька, перевірено його герметичність та відкрито засувку, що дозволило повернути блакитне паливо в деякі райони міста", – зазначив він.

Водночас, як і раніше, по всій області відсутнє централізоване водопостачання. За 20 травня рятувальниками розвезено людям 72 тонни води.

Гайдай додав, що міста і села також залишаються знеструмленими. Відновити електропостачання складно до завершення активних бойових дій.

"Утім польські компанії за сприяння Польської асоціації передачі та розподілу електроенергії передали українським енергетикам 20 вагонів із електрообладнанням", – уточнив глава області.

Зазначається, що дві перші партії допомоги вже розподілені та передані операторам систем розподілу у Київській, Одеській, Запорізькій, Луганській, Чернігівській, Миколаївській, Сумській областях. Третя партія очікує розподілу та передачі до регіонів.

Раніше очільник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай повідомляв, що мешканцям області вистачить газу, який залишається в трубах та сховищах на два місяці.