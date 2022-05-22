"Приватбанк" збереже "картковий" курс за кордоном, – член наглядової ради

Державний "Приватбанк" збереже курс конвертації гривні в іноземну валюту за його картками за межами країни, який діяв до скасування Національним банком обмежень на верхню межу такого курсу.

Про це повідомив член наглядової ради банку Роман Сульжик дискусії у Facebook, передає Інтерфакс-Україна.

"Приват" не змінив "картковий" курс і не збирається цього робити", – написав Сульжик.

Він уточнив, що вже обговорив це питання із головою правління банку Герхардом Бьошем.

"Якщо інші банки вирішать підвищити курс, думаю, це лише призведе до збільшення кількості наших клієнтів", – додав Сульжик.

Як повідомлялося, НБУ з 21 травня скасував верхній ліміт як курсу продажу готівкової валюти банками в Україні, так і курсу конвертації гривні в іноземну валюту за їх картками за межами країни. Раніше стеля такого курсу складала зафіксований у перший день війни офіційний курс гривні плюс 10%, або 32,18 грн/$1. Стеля для інших валют розраховувалася за крос-курсом до долара. Водночас на "чорному" ринку, який виник на початку війни після заборони Нацбанку на продаж валюти, курс останніми днями досяг 37-38 грн/$1.

У "Приватбанку" до скасування обмежень заявлений курс конвертації становив 32,05 грн/$1. У його конкурента monobank, який також надає послугу віддаленого відкриття картки, курс дорівнював 31,5 грн/$1, а після зняття обмежень піднявся до 32 грн/$1.

У той самий час ряд банків скористалися скасуванням стелі та суттєво підвищили "карткові" курси. За даними ресурсу Finance.ua, "Кредобанк" підняв його до 33,5 грн/$1, "ТАСкомбанк" та банк "Конкорд" – до 36 грн/$1, а "Акордбанк" – до 36,8 грн/$1.

Курси вказані без різних комісій, з урахуванням яких реальний курс конвертації деяких банків, наприклад державного "Укрексімбанку", перевищував верхню стелю та курси інших банків на кілька гривень.