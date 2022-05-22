Держпродспоживслужба почала перевіряти АЗС через завищення цін

Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів розпочала перевірки АЗС.

Про це йдеться в повідомленні Держпродспоживслужби.

Як повідомлялося, нещодавно для вирішення дефіциту палива в країні Кабінетом міністрів України було скасовано державне регулювання цін на бензин і дизельне пальне. При цьому суб'єкти господарювання, як і раніше, зобов'язані завчасно декларувати ціни у разі їх підвищення.

Однак за останні дні з усіх областей почали надходити повідомлення про надмірно завищені ціни, відсутність розрахункових документів, відмову у вільному виборі засобів розрахунку тощо.

Тому, за дорученням прем’єр-міністра України, головними управліннями Держпродспоживслужби спільно з військовими адміністраціями, Національною поліцією та податковою розпочато проведення перевірок суб’єктів господарювання, що працюють на роздрібному ринку пального.

"Так, наприклад, Головним управлінням Держпродспоживслужби у Чернівецькій області розпочаті перевірки п'яти АЗС одного з ТОВ, де дизельне пальне реалізовувалось по 70 грн за літр. За підсумками перевірки станом на 22 травня реалізація пального на АЗС не здійснюється", – сказано в повідомленні.

Держпродспоживслужба нагадує, що завищення цін в умовах воєнного стану є неприпустимим, а порушення правил ведення підприємницької діяльності матиме наслідки у вигляді штрафів та інших заходів адміністративного впливу.