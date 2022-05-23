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Фінляндія конфіскувала російського майна на 76 мільйонів євро

финляндия,фінляндія

У розпорядженні влади Фінляндії знаходиться заморожене майно росіян, що потрапили під санкції, на суму як мінімум 76 млн євро.

Про це пише Yle, передає Європейська правда.

Управління зі стягнення боргів заморозило, зокрема, велику кількість вагонів товарних поїздів.

За даними фінських ЗМІ, внаслідок санкцій було конфісковано понад 1000 таких вагонів. Їхня загальна вартість може досягати 20 млн євро.

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Управління зі стягнення боргів також вилучило, наприклад, великі партії цінної сировини. Наприклад, у порту Коккола знаходиться вантаж залізняку, вартість якого оцінюється в 40 млн євро.

Раніше повідомлялося, що Росія припинила постачання газу до Фінляндії.

Автор: 

конфіскація (334) росія (14183) Фінляндія (335) актив (93)


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