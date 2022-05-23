Словаччина завершує будівництво нового газопроводу з Польщі

У Словаччині завершується будівництво нового газопроводу з Польщі, будівельні роботи перебувають на завершальній стадії.

Про це повідомляють у Міністерстві економіки країни, передає Pravda.Sk.

"Газопровід готовий до наддуву газом, який відбудеться найближчим часом. Після випробувань Нова газова система зможе повною мірою сприяти забезпеченню диверсифікації джерел та забезпеченню енергетичної безпеки Словаччини", – заявили у відомстві.

Зазначається, що підключення до польської мережі відкриває Словаччині можливість використовувати всю європейську мережу СПГ.

Довжина інтерконектора становить 164 кілометри, з них 103 кілометри припадає на словацьку частину – від держкордону до компресорної станції у селищі Велько-Капушани.

Як раніше повідомляв очільник Оператора ГТС, після завершення будівництва інтерконектора Польща-Словаччина Україна отримає повний доступ до терміналів у Польщі та країн Балтії.