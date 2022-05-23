Польща розриває угоду з РФ щодо газопроводу "Ямал-Європа"

Польща вирішила розірвати угоду з Росією щодо газопроводу "Ямал-Європа" через вторгнення РФ в Україну.

Про це повідомила міністерка клімату та довкілля Польщі Анна Москва в Twitter.



"Польща денонсує міжурядову газову угоду 1993 року щодо Ямалу. Агресія Росії проти України підтвердила вірність рішучості польського уряду стати повністю незалежним від російського газу. Ми завжди знали, що "Газпром" не є надійним партнером", – написала вона.

Нагадаємо, 11 травня російська влада запровадила санкції проти власника польської ділянки газопроводу "Ямал-Європа" компанії EuRoPol GAZ, які передбачають заборону для "Газпрому" використовувати потужності цього трубопроводу.

Як повідомлялося, Росія з осені минулого року майже не використовувала трубопровід "Ямал-Європа" для постачання газу в ЄС, внаслідок чого він переважно працював у реверсному режимі, постачаючи газ з Німеччини до Польщі.

27 квітня російський "Газпром" повністю призупинив постачання газу компаніям "Булгаргаз" (Болгарія) та PGNiG (Польща) через відмову переходити на оплату в рублях.

Газопровід "Ямал-Європа" протяжністю понад 2 тисячі кілометрів від Торжка до Франкфурта-на-Одері виведений на проєктну потужність – 33 млрд куб. м на рік – у 2006 році. Польська ділянка включає 683 км лінійної частини та п'ять компресорних станцій, ним володіє спільне підприємство EuRoPol Gaz, ним управляє окремий оператор польської ГТС Gaz System.